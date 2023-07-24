وزير الاقتصاد يؤكد أهمية تفعيل المنافذ البرية مع الجزائر

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أهمية تفعيل المنافذ البرية بين ليبيا والجزائر لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل المناطق الحرة وتجارة العبور نحو السوق الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد يوم الاثنين مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات الجزائرية المتخصصة في مجالات الهندسة الصناعية، والنفط بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وشؤون المناطق الحرة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وأشار الحويج إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بقطاعات الاستثمار والتجارة ودعم القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

وناقش الحاضرون سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص لدى ليبيا والجزائر وتنظيم لقاءات تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين لتبادل التجارب والخبرات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة .