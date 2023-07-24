“شركة الخليج العربي للنفط” تكرم فريق الإطفاء التابع لها

الوطن/متابعات نظمت شركة الخليج العربي للنفط حفلاً تكريمياً لفريق الإطفاء التابع لإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة، لمشاركتهم الكبيرة والجهود الاستثنائية التي بذلوها ومساهمتهم في إخماد الحريق الذي نشب في أحد مواقع شركة البريقة لتسويق النفط بضواحي مدينة بنغازي الشهر الماضي.

وحضر هذا الحفل، رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط ومدراء الإدارات ومنسقو الأقسام بالشركة وعدد من مستخدميها.

وعبر رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان في كلمة ألقاها في الحفل، عن شكره وتقديره وامتنانه باسم جميع المستخدمين في الشركة لفريق الإطفاء وإلى كل من وقف وراء هذا العمل الذي أبرز بشكل جلي وواضح دور الشركة الخدمي والإنساني وتسخير كل إمكانياتها لمساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم.