الهلال الأحمر درنة: انتشال ودفن جثة مهاجر

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشال ودفن جثة مجهولة الهوية لمهاجر عثر عليها عند شاطئ منطقة رأس التين.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع درنة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تلقي بلاغ من مديرية أمن أم الرزم يفيد بظهور جثة تعود لمهاجر عند شواطى منطقة رأس التين، مشيرا إلى تحرك فريق الانتشال لاتخاذ كافة الإجراءات والتعامل مع الجثة مجهولة الهوية بعد أخذ علامتها حيث تم نقلها مع مديرية أمن أم الرزم إلى مستشفى أم الرزم العام بعد عرضها على النيابة العامة للاختصاص والطبيب الشرعي.

وأشار الهلال الأحمر إلى دفن الجثة بمقبرة أم الرزم بعد استخراج تصريح الدفن عن طريق الهلال الأحمر بالتنسيق مع مكتب الأوقاف أم الرزم.