النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إنه تم البدء في أعمال الفحص والتدقيق من الفرق الهندسي، وأعمال إزالة الأنبوب المتضرر وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها، لصيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أن فريق الإصلاحات بالجهاز وشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء بدأت على الفوى أعمالها.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية، المهندس أحمد الديب، أن الوقت المُقدر للانتهاء من أعمال الإصلاحات لن يتجاوز العشرون يوماً على الأكثر، مشددا على أن موظفي جهاز النهر وشركة النهر للتصنيع والإنشاء لن يتوقفوا عن العمل حتى تصل مياه النهر لمستحقيها.

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.