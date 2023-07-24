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“أبوزريبة” يناقش خطة عمل وزارة الداخلية وتحركاتها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

استقبل وزير الدَّاخلية في الحكومة اللييية اللواء عصام أبوزريبة عضُو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدَّاخلية بالمجلس سليمـان الحراري، لمُناقشة عددًا من الملفات والمسائل الأمنية، أبرزها خُطة عمل وزارة الداخلية وتحركاتها لتعزيز الأمن وحفظ أمن واستقرار المُواطنين، والحد من الجريمة ومكافحة الظواهر السلبية.

كما تطرق اللقـاء إلى استعراض سير العمـل والإجراءات الأمنية التي تتبعها الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمنطقة الشرقية.

وأكد معالي الوزير على أهمية التنسيق المُستمر بين الوَزارة ومجلس النواب واللجان البرلمانية المُختلفة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البـلاد، وتوفير المناخ المُلائم لتحقيق التنمية والازدهار في ليبيـا.

الوسوم

اللواء عصام أبو زريبة عضو مجلس النواب سليمان الحراري ليبيا

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الوطن الليبية

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