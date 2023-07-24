غرفة التجارة الأمريكية تعلن المشاركة في مؤتمر ليبيـا للطاقة والاقتصاد 2023

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيـا عن شراكتها مع مؤتمر ليبيـا للطاقة والاقتصاد 2023، المقرّر عقده في الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل بطرابلس، بهدف فتح أبواب جديدة للشركات الأمريكية في القطاع الواعد للطاقة الليبيـة.

وتهدف غرفة التجارة الأمريكية في ليبيـا إلى تسهيل التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وليبيـا، وتحديد فرص الاستثمار، وذلك لتعزيز مكانة الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الليبـي، بما في ذلك القطاعات النفطية والغازية والطاقة المتجدّدة.

ويتيح المؤتمر فرصة للشركات الأمريكية للتوسع إلى الأسواق الإقليمية، كما شاركت شركات كبرى مثل هاليبتون وشلمبرجير في المؤتمر الأول الذي عُقد عام 2021.