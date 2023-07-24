القاء القبض على شاب وفتاة من ذوي السوابق في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة الصابري من القبض على شاب وفتاة قاموا بسرقة أغراض من مخزن يخص مواطن وبيع الأغراض بسوق العشية .

وإستجابةً لشكوى مواطن يمتلك مخزناً للأقمشة بالمنطقة الصناعية ضد مجهولين قاموا بسرقة اغراض من مخزنه .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق بالمركز رائد أحمد العرفي تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات .

وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص يقوم ببيع أقمشة بسوق العشية ويشتبه بأن تكون نفسها الأغراض المسروقة وتم الانتقال وضبط الشخص المطلوب وبحوزته جزء من المسروقات وتم الإنتقال به إلى المركز .

بالإستدلال معه تبين أنه يًدعى م.م.ع من مواليد 2004 وإعترف أنه قام بسرقة فتاة تُدعى م.أ.ع من مواليد 2003 وهي من ذوي السوابق وتم إنتقال أعضاء التحريات برفقة الشرطة النسائية .

وتم إلقاء القبض عليها والانتقال بها إلى المركز وأعترفت انها قامت ببيع جزء من المسروقات وتم إسترجاع الجزء الآخر من المسروقات من قبل أعضاء التحريات .

وإتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلي النيابة العامة.