حكومة الدبيبة: إيطاليا سعيدة بعودة الرحلات المباشرة مع ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن أن الخطوط الإيطالية ITA دشنت اليوم الاثنين رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، وعلى متنها عبدالحميد الدبيبة، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جويا على ليبيا.

وقال الدبيبة، في كلمة صحفية لدى وصوله مطار معيتيقة، إن رحلة اليوم كانت تجريبية وهي بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية في الأجواء الأوروبية، مؤكدا انطلاق الرحلات للمواطنين عبر الطيران التجاري نحو روما شهر سبتمير القادم.

وأشار الدبيبة، في كلمته، إلى ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75% من الطلبات لدى بعض السفارات، مشددا على عزم الحكومة توفير تسهيلات أكثر مع إعادة فتح الأجواء.

من جانبه، عبر مدير مؤسسة الطيران المدني الإيطالي عن سعادته بعودة الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا، واصفا الحدث بالتاريخي والمهم لكلا البلدين والشعبين، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

ويأتي قرار استئناف الرحلات بين طرابلس وروما عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من رئيس الوزراء لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين، على حد تعبير حكومة الدبيبة.