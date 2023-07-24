تنويه هام من مديرية أمن طرابلس بشأن ارتفاع درجات الحرارة

بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال هذه الأيام ما فوق الاربعين درجة مئوية وحصول الكتمة في الجو وذلك على معظم العاصمة، عليه فان مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس يحذر و ينبه على الاتي:-
اولاً: يجب إخلاء السيارات من:
1- علب و قنينات المشروبات الغازية.
2-القداحات .
3- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
4- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط .
5- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.
6- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
7- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
8- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
ثانياً: بنسبة لاصحاب المزارع و الاستراحات المحتوية على مساحات مزروعة يجب الانتباه من العقارب والثعابين، فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل للبيوت للبحث عن البراد.
نصائح:
وجب الإكثار من شرب الماء والسوائل.
والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
و الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.
و التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
و من المهم جداً: البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً .
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