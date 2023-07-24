أعضاء الهيئات القضائية: لا نقبل المساس بالمجلس الأعلى 

أعلن عدد من أعضاء الهيئات القضائية في إجدابيا في بيان دعمهم للمجلس الأعلى للقضاء، مهددين بتعليق العمل.

وقالوا في بيانهم، إن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تتعرض للطعن في شرعيتها ونزاهتها، و هناك محاولات للزج بالدائرة الدستورية في خضم الصراع السياسي، والمجلس الأعلى للقضاء ينأى بالسلطة القضائية عن هذه التجاذبات السياسية.

أضافوا “نُساند المجلس الأعلى القضاء ورئاسته ضد كل من يحاول النيل منه لأهداف شخصية أو سياسية، ونؤكد على شرعية المجلس الأعلى للقضاء، ولن نقبل بأي مساس به، ولن نتوانى عن تعليق العمل لمواجهة كل من يحاول المساس بالسلطة القضائية، ونُحمل الطاعنين في السلطة القضائية ما قد يترتب من إجراءات تضامنية لمواجهة ذلك”.