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جدول مواعيد مباريات الاهلي طرابلس القادمة في البطولة العربية 2023 المجموعات و القناة الناقلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

يستهل فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس أولى مبارياته في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة (بطولة الملك سلمان)، في السابع والعشرين من يوليو الجاري، أمام الهلال السعودي في السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وسيخوض الأهلي طرابلس ثانية مبارياته في 30 يوليو الجاري أمام الوداد المغربي في الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا.

وسيكون الفريق الليبي على موعد مع ثالثة مباريات دور المجموعات 2 أغسطس المقبل في تمام الثالثة عصرا أمام السد القطري.

ومن المقرر افتتاح البطولة العربية الخميس المقبل بلقاءين: الأول حين يواجه السد القطري نظيره الوداد المغربي في تمام الثالثة عصرا على ملعب الأمير عبدالعزيز، والثاني يجمع الأهلي طرابلس والهلال السعودي في تمام السابعة على الملعب نفسه.

وقد وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس، الأحد، مدينة أبها السعودية، للمشاركة في منافسات البطولة.

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