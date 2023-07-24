مديرو مكاتب الإسعاف بالجنوب يبحثون في بنغازي سبل النهوض بالجهاز

عقد مديرو فروع ومكاتب الإسعاف بالجنوب الغربي والشرقي وبعض الفروع الأخرى وهم، الكفرة تازربو، واجخرة والشويرف وبراك الشاطي والبريقة وبرقن وغات واوباري والبوانيس وتوكرة واوباري الزراعي والقلة والعوينات وبير الأشهب، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية بنغازي.

وافتتح مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن الفرجاني، الاجتماع بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الصحة المكلف من وزيرة الصحة.

وقدم مدير الشؤون الإدارية بالوزارة تحيات وزير الصحة لمديري الفروع، مؤكدا دعم الوزير لجهاز الإسعاف والعمل على تطويره.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المدير العام، دعم كافة الفروع خاصة تلك البعيدة عن الساحل وتقديم الاحتياجات العاجلة لتمكينهم من أداء أعمالهم المناطة بهم.

واستمع المدير، إلى كافة الملاحظات الواردة والصعوبات التي تواجه الفروع ، مؤكدا السعي الحثيث لإنشاء نقاط إسعاف على الطرق الساحلية والصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي والواحات، وكذلك ربط كافة الفروع بمنظومات حديثة لإدارج كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالفروع من ضمنها السيارات الصالحة والعاطلة وبيانات عن العاملين بمنظومة واحدة متكاملة.

كما أكد المدير العام، على إنشاء دورات تدريبية لكافة الفروع والمكاتب بما يضمن الرقي بخدمات الإسعاف وجودها.

وفي ختام الاجتماع، أكد المدير العام، استمرار صرف بعض الاحتياجات العاجلة للفروع والمكاتب تتضمن إطارات وزيوت.