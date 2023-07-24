هذا ما جاء في بيان تجمع ‘من أجلك فزان’ حول مؤتمر روما للتنمية والهجرة

عبر تجمع “من أجلك فزان” عن رفضه لأي مشروع أو اتفاقية تسعى لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وطالب كافة القوى السياسية والمدنية بإعلان موقفها الرافض لهذه المشاريع.

وأكد التجمع في بيان على أن هذا المشروع يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في ليبيا، وأنه يجب أن يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل إنساني ومنطقي، وأن يتم حل المشكلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر.

واعتبر البيلن أن العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يمس السيادة الوطنية، ويشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

و طالب التجمع السلطات الليبية بالتعامل مع هذه المسألة بحكمة وروية، بما يضمن حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين وسلامتهم، وفي نفس الوقت يحافظ على الاستقرار والأمن في ليبيا.