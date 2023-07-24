الأهلي بنغازي يتعاقد مع الإدريسي

أفاد موقع كووورة عن تعاقد إدارة الأهلي بنغازي، مع اللاعب السابق حسين الإدريسي، ليشغل مهمة مدير إدارة كرة القدم بالنادي.

وسيتم الإعلان عن تعاقد نادي الأهلي مع الإدريسي خلال اليومين المقبلين.

وسبق للإدريسي وأن لعب محليا لعدة فرق بداية من الجزيرة مرورا بأندية خليج سرت والخمس والأهلي بنغازي.

وكانت إدارة الأهلي بنغازي قد بدأت الميركاتو بضم اللاعب طلحة رزق قادما من الأخضر، والتعاقد مع لاعب الارتكاز صهيب بن سليمان.

ويستعد الأهلي بنغازي لخوض غمار عدة استحقاقات مهمة على رأسها دوري أبطال أفريقيا والدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد.