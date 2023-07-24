| عقيلة صالح يناقش مع باتيلي “خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة”

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2023/07/25 على الساعة 00:19

: ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي “خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد”، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة بنغازي، حيث تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق منشور للناطق باسم مجلس النواب على “فيسبوك”.

وأكد عقيلة صالح على “مضي مجلس النواب قدمًا في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.