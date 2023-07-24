الحكومة الليبية المكلفة تدرس إعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية

اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، برئيس صندوق موازنة الأسعار، لبحث سبل تفعيل الصندوق، وإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية.

وزار القطراني، صباح اليوم الإثنين، مقر الإدارة العامة لصندوق موازنة الأسعار بمدينة بنغازي، والتقى خلال زيارته رئيس لجنة الإدارة بالصندوق، محمد أبوالقاسم البوعيشي، بحضور كل من مدير الإدارة التجارية بالصندوق جمال عويد، والمراقب المالي بالصندوق أحمد الدغاري.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان لها، إن اللقاء جرت خلاله مناقشة سبل تفعيل نشاط صندوق موازنة الأسعار خلال الفترة القادمة. كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق.

وأضافت الحكومة، أن اللقاء خلص إلى اتفاق على إنشاء مقترح، سيسلم لنائب رئيس الحكومة علي فرج القطراني، يتعلق بإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية المختصة بتوفير السلع الأساسية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير احتياجاته المعيشية الأساسية من السلع الغذائية.