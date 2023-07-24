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المستشار “صالح ” و”باتيلي” يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة بنغازي، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي؛ لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة مُوحدة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المستشار صالح على مُضي مجلس النواب قُدمًا في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المُقبلة والنظر في مخرجات لجنة 6+6؛ من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

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#الأوضاع السياسية الليبية #المستشار صالح #عبدالله باتيلي اجنة 6+6 ليبيا

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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