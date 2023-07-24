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عقيلة صالح يبحث مع “هورندال” سُبل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال ” والوفد المُرافق لها سُبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المُقبلة .

واستعرض اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وما توصلت إليه لجنة 6+6 بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق” ” .

وأكد ” صالح ” خلال اللقاء على حرص مجلس النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية من خلال لجنة 6+6 ، وتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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عقيلة صالح كارولين هورندال

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صحيفة الساعة 24

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