التعاون الليبي يعين مديرا جديدا للكرة

أعلن مجلس إدارة التعاون الليبي، بشكل رسمي، تكليف اللاعب السابق عبد الهادي زيدان مديرا لكرة القدم بالنادي.

وقال حساب نادي التعاون الرسمي على موقع “فيسبوك”: “السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إدريس عبد الله، يكلف الكابتن الخبرة عبد الهادي زيدان مديرا للكرة بالنادي.. لنرحب معا بالكابتن عبد الهادي”.

وسبق لعبد الهادي زيدان “ديوه” اللعب في صفوف النصر، كما شغل منصب مدير الكرة في ذات النادي.

وتولى عادل الشاعري مهمة مدير الكرة بنادي التعاون في الموسم الماضي، وتم تكليفه هذا الموسم بالعمل في نفس المنصب بنادي الأخضر.