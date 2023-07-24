هذا ما جاء في لقاء صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الاثنين بمقر إقامته في مدينة بنغازي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث ناقش خارطة الطريق للمرحلة المُقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 وتشكيل حكومة مُوحدة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” على مُضي مجلس النواب قُدماً في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المُقبلة والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.