عقيلة صالح يؤكد حرص النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية

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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين حرص مجلس النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية من خلال لجنة 6+6.

وشدد صالح خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال على تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الإنتخابي تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتطرق صالح وهورندال إلى سُبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ، كما تناول اللقاء ما توصلت إليه لجنة 6+6.