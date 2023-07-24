أحمد حمزة: الدبيبة يستخف بعقول الناس وكأن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما إنجاز

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علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، على إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وروما.

وقال حمزة :”كم هو مؤلم الاستخفاف بعقول الناس والضحك عليهم وتصوير إعادة استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما وكأنه إنجاز غير مسبوق أو فريد”.

وتابع حمزة :”ارفعوا التأشيرة عن المواطنين الليبيين وبعد ذلك تحدثوا عن إعادة استئناف الرحلات الجوية، كفاكم ضحك على الناس باختلاق إنجازات وهمية”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة أعلن الإثنين، استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس والعاصمة الإيطالية روما بعد توقف دام 10 سنوات.