| ميلوني وغوتيريش يناقشان الوضع الليبي

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2023/07/25 على الساعة 00:34

: تبادل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا، حسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية.

جاء ذلك اللقاء على هامش قمة “النظم الغذائية +2” المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالعاصمة روما. وبحسب المذكرة الصادرة عن الأمم المتحدة، شكر غوتيريش ميلوني على “دعم إيطاليا القوي” في استضافة وكالات الأمم المتحدة بالعاصمة روما.

وجرى خلال اللقاء الثنائي الاجتماع مناقشة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024 والهجرة، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا.

يشار إلي العاصمة الإيطالية استضافت أول أمس الأحد، قمة الهجرة والتنمية التي حددت الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية، ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وشاركت ليبيا في الاجتماعات بوفد ترأّسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها تأكيد رفض ليبيا القاطع توطين المهاجرين في دول العبور.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، في المؤتمر الدولي للهجرة المنعقد في روما، إلى تكاتف دولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال معالجة أسبابها في دول المنشأ والعبور.

وأكد المنفي أن المقاربة الأمنية وحدها لن تجدي نفعاً في التصدي للهجرة غير الشرعية، مشدداً على أهمية تمويل مشاريع التنمية في دول جنوب الصحراء للحد من الظاهرة. ولفت إلى الأعباء التي تفرضها الهجرة غير الشرعية على ليبيا في مجالي الخدمات والأمن، نتيجة تدفق أعداد هائلة من المهاجرين عبر أراضيها.