“العقوري” يبحث مع “هورندال” أخر المستجدات السياسية بليبيا

الوطن|متابعات

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ” يوسف العقوري” مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال ” والوفد المرافق لها عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات السياسية ، ودعم الحوار للوصول لإطار قانوني مناسب للانتخابات وسبل انجاحها.

وبحث الجانبان تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى أوضاع المجتمع المدني. وأكد”العقوري” خلال اللقاء على أن ليبيا تواجه أزمة الهجرة غير الشرعية دون دعم يذكر، موضحاً جهود مجلس النواب في إصلاح الإطار القانوني للهجرة

كما أكد العقوري على أهمية إصلاح الإطار القانوني للمجتمع المدني لتوفير الظروف المناسبة لعمل مؤسساته مع وضع الضوابط المناسبة ، مشيراً إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين و دور المملكة في دعم استقلال ليبيا وبناء مؤسساتها و دورها في دعم استقرار ليبيا.

بدورها عبرت السفيرة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي وعن رغبتها في مواصلة التنسيق و التعاون وإمكانية توفير الدعم الفني والمشورة في عدد من الموضوعات .كما رحب الجانبان بعودة الشركات البريطانية إلى ليبيا .