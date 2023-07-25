حفتر يبحث مع باتيلي والسفراء المعتمدون في ليبيا عمل لجنة 5+5 العسكرية والانتخابات

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التقى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة عبر حسابه على “فيسبوك” أن حفتر التقى كذلك سفراء الدول المُعتمدون في ليبيا.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن اللقاء الذي تم في مقرّ القيادة العامة ببنغازي كان بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.

وأضاف المكتب أن الحاضرون أطلعوا القائد العام على آخر تطورات عمل لجنة 5+5 العسكرية ودعم اللجنة الأمنية الدولية لها.

ولفت مكتب الإعلام في القيادة العامة إلى أنه تم التباحث حول أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المُناسبة لنجاحها.