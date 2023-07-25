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القائد العام ” يلتقي “باتيلي” ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير “خليفة حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” وسفراء الدول المُعتمدون في ليبيا، بحضور رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين،

وجرى خلال اللقاء اطلاع القائد العام على آخر تطورات عمل لجنة 5+5 العسكرية ودعم اللجنة الأمنية الدولية لها،
كما تم التباحث حول أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المُناسبة لنجاحها، حسب ما أفاد مكتب اعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

الوسوم

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الوطن الليبية

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