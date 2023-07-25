وهيبة: المنفي أشار إلى معاناة ليبيا من الظواهر السلبية للهجرة

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة”، إن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” أثار عدة نقاط خلال المؤتمر الذي حضرته دول المنشأ والعبور والوصول، ومن بينها المطالبة بتوحيد المبادرات السابقة بشأن الهجرة ومعالجة الأسباب لتفاقم موجات الهجرة.

وأضافت “وهيبة” في تصريحات صحفية، أن المنفي أشار إلى معاناة ليبيا أكثر من غيرها من الظواهر السلبية للهجرة، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها الطويلة واختراف مجموعات إجرامية لحدودها الجنوبية.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن القوانين الليبية وسيادتها الوطنية لا تسمج بوجود أي شكل من أشكال التوطين، وضرورة احترام حقوق الإنسان وتتبع ومعاقبة مرتكبيها، لافتا إلى أن أي تجاوزات لحقوق المهاجرين هي تجاوزات فردية وغير مقصودة. بحسب وهيبة،

ولفتت وهيبة إلى تأكيد ضرورة أن تكون هناك تنمية في دول المنشأ، لافتة إلى أن عملية روما التي جرى الإشارة إليها في المؤتمر ليست الأولى، حيث كانت ليبيا سباقة لمعالجة ظاهرة الهجرة من دول المنشأ منذ سنوات.

وتابعت الناطقة باسم المجلس الرئاسي قائلة: إن ثمة هناك «خطوط عريضة، من بينها احترام السيادة الوطنية والقوانين المحلية، وبالتالي أي شيء يؤدي للتوطين هو أمر غير مقبول».

وشاركت ليبيا في اجتماعات قمة الهجرة والتنمية التي استضافتها روما الأحد، بوفد ترأّسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها تأكيد رفض ليبيا القاطع توطين المهاجرين في دول العبور.