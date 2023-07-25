الشركسي: المجتمع الدولي يريد أن يثبت لاتحاد الأفريقي أنّه غير قادر على قيادة الملف الليبي

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن قيادة الاتحاد الأفريقي للبعثة الأممية كاملةً هي محاولة من المجتمع الدولي ليُثبت للاتحاد الأفريقي أنّه غير قادر على قيادة الملف الليبي وبالمحصلة غيرها من الملفات.

وتابع الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الواضح أنّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لن يصل لشيئ، لأنّ باختصار نفس الأدوات حتماً ستؤدي لنفس النتائج الفاشلة”.

وأضاف عضو الملتقى :”حقيقةً المجتمع الدولي مجتمعاً لا يُهمه إذا ضاع من عمر ليبيا سنتين في الفراغ ليُثبت للاتحاد الأفريقي أنَه لن يستطيع قيادة الحل لا في ليبيا ولا في غيرها”.