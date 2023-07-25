“الصور” يبحث مع “بن قدارة” تأثير تهريب المحروقات في المنطقة الغربية

الوطن|متابعات

اجتمع المستشار النائب العام”الصديق الصور” اليوم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بحُضُورِ آمِرِي المنطقة العسكرية الساحل الغربي ، واللواء 52 مشاة .

وتم خلال الاجتماع بحث أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية، وتأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي هذه السلوكات ،كما تم مناقشة ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات في شأن مجابهتها.

وأرجى الاجتماع إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد ، ومباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية ، والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة .