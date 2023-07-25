أوحيدة يناقش مع مهراج مستجدات الأوضاع في ليبيا

العنوان

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة اوحيدة، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مُهراج مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتناول اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدد من الملفات في مقدمتها تصور خارطة الطريق للمرحلة المُقبلة والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطرق اللقاء كذلك إلى ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية والاستفتاء (6+6).

واستعرض أوحيدة ومهراج الإشكالية القانونية المتعلقة بتشكيل اللجنة المالية لمتابعة الإنفاق العام والقضايا المشتركة بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.