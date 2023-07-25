اليوم.. وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في ليبيا، اليوم الثلاثاء اعلان نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والادبي والديني للعام الدراسي 2022 ـ 2023م .

ومن المقرر أن يعلن وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور مُوسى المقريفْ، اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الدور الاول بمقر المركز الوطني للامتحانات على تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

✓رسمياً رابط نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023✓

فيما يلي رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 – 2023م ويمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2023 من الرابط الجديد المعتمد من قبل المركز الوطني للامتحانات:

( [ > https://bit.ly/439osT9 < ] )

وفي السياق، دعا مكتب الإعلام والإتصال بوزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام والإعلاميين لحضور وتغطية مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بجميع اقسامها للعام الدراسي 2022 – 2023م عند الساعة 13:00 ظهرا المكان في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

وخلال مايو الماضي، كانت قد انطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامل البلاد.

وبحسب وزارة التربية والتعليم اقيمت الامتحانات لـ 123,491 طالب وطالبة أجروا اِمتحاناتهم في 8,515 موزعة على 884 لجنة اِمتحانية، وَراقب عليها 2,372 مراقب، و20,793 مُلاحظ، و884 مرشد نفسي، و131 مشرف فئات خاصة، و3,536 فرد حِراسة، و1,450 فرد خدمات.