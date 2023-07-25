العقوري يبحث مع هورندال تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية وأوضاع المجتمع المدني

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى أوضاع المجتمع المدني.

وأكد العقوري خلال اللقاء، أن ليبيا تواجه أزمة الهجرة غير الشرعية دون دعم يذكر، موضحاً جهود مجلس النواب في إصلاح الإطار القانوني للهجرة.

وأفاد رئيس اللجنة فيما يخص عمل مؤسسات المجتمع المدني على أهمية إصلاح الإطار القانوني للمجتمع المدني لتوفير الظروف المناسبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني مع وضع الضوابط المناسبة.

وأشار العقوري إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين و دور المملكة في دعم استقلال ليبيا وبناء مؤسساتها و دورها في دعم استقرار ليبيا.

نناقش الجانبان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية، ودعم الحوار للوصول لإطار قانوني مناسب للانتخابات وسُبل إنجاحها.

ومن جانبها عبرت السفيرة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي وعن رغبتها في مواصلة التنسيق و التعاون وإمكانية توفير الدعم الفني والمشورة في عدد من الموضوعات .

واختتم لقاء العقوري وهورندال بترحيب الجانبان بعودة الشركات البريطانية إلى ليبيا .