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وزيرا الاسكان والشباب في الحكومة المنتهية يزوران فوج كشاف سوق الجمعة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
زار وزيرا الإسكان والتعمير  في الحكومة منتهية الولاية “أبوبكر الغاوي” و الشباب “فتح الله الزني”، فوج كشاف سوق الجمعة المستهدف صيانته وإعادة تطويره ضمن الحزمة الثانية لمشاريع  عودة الحياة للمرافق الشبابية.
وتم خلال الزيارة عقد اجتماع لمناقشة التصور العام للمشروع وطرح المقترحات لتطويره بما يتناسب مع تلبية احتياجات الفوج ومنتسبيه وعموم الشباب.
وناقش الاجتماع، عددًا من الإجراءات الإدارية لتخصيص عدد من المرافق المستهدفة لتكون مراكز رعاية شباب وتأسيس بيت شباب بالبلدية، لرفع مستوى النشاط الشبابي.
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#الحكومة منتهية الولاية أبوبكر الغاوي فتح الله الزني فوج كشاف سوق الجمعة ليبيا

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الوطن الليبية

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