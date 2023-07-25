بعد انقطاع دام 10 سنوات.. الخطوط الإيطالية تدشن أول رحلة من روما إلى طرابلس

الوطن|متابعات قامت الخطوط الإيطالية ITA اليوم برحلة تجريبية من روما إلى طرابلس وعلى متنها رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة”، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرا جويا على ليبيا

وألقى الدبيبة كلمة صحفية لدى وصوله مطار معيتيقة قال فيها إن الرحلة اليوم كانت تجريبية وهي بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية في الأجواء الأوروبية، مؤكدا انطلاق الرحلات للمواطنين عبر الطيران التجاري نحو روما شهر سبتمير القادم.

وأكد في كلمته إلى ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75% من الطلبات لدى بعض السفارات، مشيراً إلى عزم الحكومة توفير تسهيلات أكثر مع إعادة فتح الأجواء.