مستنكرة ملاحظات باتيلي.. لجنة 6+6: نطالب “باتيلي” بعدم فرض الإملاءات في الشأن الليبي

الوطن| رصد

ردت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 على كتاب البعثة الأممية للدعم في ليبيا وممثلها عبدالله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة، وما احتواه من مطالبات وصفتها اللجنة بالإملاءات ومحاولة تغليب طرف على آخر.

واستنكرت اللجنة في بيانٍ لها ملاحظات باتيلي التي تضمنت مزايدات غير مبررة في الحقوق الأساسية وحقوق المرأة، مؤكدةً أن مواد قوانين 6+6 لم تحتو أي شيء من شأنه أن يحد أو يقلل من فرص ترشح المرأة لكل المناصب وبأي عدد وفي كل الأماكن.

وعبّرت اللجنة عن قلقها إزاء حالة التخبط السائدة في عمل البعثة الأممية في ليبيا، وعدم ارتياحها لمواقف باتيلي السياسية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حاليًا، مشيرة أنها توقعت الترحيب والدعم للنتائج بدلًا من هذا الرفض المبطن والمحاربة من قِبل باتيلي.

وأضافت اللجنة،” باتيلي يحاول تغليب ودعم طرف على آخر مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول لدولة المؤسسات والقانون“.

مطالبةً باتيلي بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، ودعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، والمضي قدمًا في خطوات توحيد المؤسسات عبّر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات.

كما دعت اللجنة كل القوى الوطنية وكافة السلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية لاحترام نتائج عمل اللجنة، ودعم المضي قدمًا في مسار الانتخابات لتصل ليبيا إلى الاستقرار المنشود.