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ليبيا تنتشل 5 جثث لمهاجرين قرب الحدود مع تونس

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / Independent
مصدر الخبر / Independent

قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان يوم الإثنين إنها انتشلت خمس جثث لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس.

وأضافت الوزارة أن دوريات عثرت على الجثث قرب المنطقة الحدودية مع تونس بين ظهرة الخص وطويلة الرتبة.

وتقطعت السبل بالعشرات من الأفارقة من جنوب الصحراء قرب الحدود الليبية، ويقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة من مدينة صفاقس هذا الشهر.

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ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى ملاجئ في بلدتين، لكن جماعات حقوقية قالت إن العشرات ما زالوا عالقين هناك في ظروف صعبة للغاية، وتُركوا عطشى وجوعى في موجة حر لم يسبق لها مثيل.

وندد الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير (شباط) بالهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس. 

وانتقدت جماعات حقوقية هذه التصريحات ووصفتها بالعنصرية. كما انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على “تجنب خطاب الكراهية العنصري”.

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