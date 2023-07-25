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أعضاء الهيئات القضائية يستنكرون التدخل في شؤون المجلس الأعلى للقضاء

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أدان أعضاء الهيئات القضائية الواقعة في نطاق كلًا من محكمة استئناف طبرق، بنغازي، إجدابيا، البيضاء، الكفرة، المرج، سبها، وسرت في بيانٍ منفصل لكل منها ما تتعرض له السلطة القضائية والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء من تدخلٍ غير مقبول في شؤونه يقوده بعض الساسة والهدف منه النيل من استقلال القضاء ووحدته.

وحذر أعضاء الهيئة كل من تسول له نفسه المساس بوحدة الجهاز القضائي، مؤكدين دعمهم للمجلس بتشكيلته الحالية،  مطالبين بوقف المحاولات التي تهدف للنيل منه، والزج به في ضل الصراعات السياسية.

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الوطن الليبية

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