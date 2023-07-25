“البدري” يبحث سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية في مجال الكهرباء بين ليبيا ومصر

الوطن/متابعات

حضر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري غداء عمل أقامه الوكيل الأول لوزارة الطاقة بجمهورية مصر العربية أحمد مهينا، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد السيسي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباحميشالي، و رئيس مجلس إدارة شركة ELMACO بسيم يوسف.

وبحث البدري خلال اللقاء، سُبل تطوير العلاقات الاستراتيجية ودفع التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة ، كماتم مناقشة رفع قدرة الربط بين البلدين ليتم تطوير الربط من شبكة 220 kv إلى الربط علي شبكة 400 kv.

واتفق الجانبين على إرسال فريق عمل من مهندسي إدارات التحكم الوطني الليبي والتحكمات الجهوية، لزيارة التحكم القومي المصريالحالي ، والتعرف علي التحكم القومي الجديد الذي سيفتتح في العاصمة الادارية مطلع أكتوبر القادم لتبادل الخبرات ، حيث سيتم إرسالفريق عمل آخر إلى جهاز منظم الطاقة المصري ، وذلك لتلقي دورات مكثفة في هذا المجال .