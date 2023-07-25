المقري: الأمة العربية في شوق إلى عودة زمن جمال عبدالناصر

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي إن “الأمة العربية في شوق إلى عودة زمن جمال عبدالناصر”.

وأضاف “المقري” في تدوينة له على فيسبوك “نحن العرب والأفارقة ودول أمريكا اللاتينية وشعوب الأرض التي تحررت بفعل مشروع ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر”.

وتابع؛ “وسجلت أعظم الإنجازات على مستوى الفكر النضالي التحرري من أجل الحرية والاستقلال الوطني وتحقيق الاشتراكية من أجل الاستقلال الغذائي وتحرير حاجة الإنسان الضرورية ومنع التغول الرأسمالي وعدالة توزيع الثروة الوطنية”.

وأشار إلى أن “ما يهمنا الاحتفال بهذه المناسبة والاقتداء بقائدها في النضال وكفاح شعبها وبالتالي نقارن ذلك الزمن الذي تفجرت فيه هذه الثورة الوطنية وجلاء الإمبراطورية البريطانية عن مصر ونهاية الاستعمار الغربي”.

وأردف؛ “والذي يقوم الآن بصناعة عملاء له في مناطق هي كانت من نفوذه وبفعل الثورة العظيمة وقائدها الزعيم البطل جمال عبد الناصر نسجل كل التقدير والاجلال والفخر”.

وختم المقري موضحًا أن “الأمة العربية ستكون في شوق إلى عودة ذلك الزمن العظيم وبقيادات وطنية تحقق أهداف ثورة 23 المجيدة في الحرية والاستقلال والوحدة العربية وإجلاء الاستعمار الذي يحاول العودة من جديد”.