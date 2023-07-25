الذويب: لجنة 6+6 ستأخذ بالملاحظات الجوهرية التي تدفع نحو إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة خليفة الذويب إن ملاحظات المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي ورئيس مجلسالمفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 ما زالت محل جدل نقاش مستمر.

أن لجنة 6+6 ستأخذ بالملاحظات الجوهرية التي ترى بأنها تدفع نحو إجراء الانتخابات، والتي تُعد المخرج الوحيد لليبيا من نزاعاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي لا يمكن أجرائها إلا بتوافق.

معبرًا عن أسفه تُجاه حالة الانقسام والتجاذبات السياسية التي طالت آخر جسم موحد في ليبيا، من وجهة نظره وهو السلطة القضائية والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء.