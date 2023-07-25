القصوى48°.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق وتسجل تراجع من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41–47)مْ تصل على العزيزية إلى (48)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد من راس أجدير إلي الخمس ليشمل يوم الخميس اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-39)مْ.

الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية على اغلب المناطق, بينما تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على غدامس والحمادة معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (43-46)مْ.

الواحات-السرير- تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.