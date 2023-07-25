المصراتي: «الكبير» رئيس بيت مال الباب العالي العثماني فرع ولاية طرابلس

وصف الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، بأنه رئيس بيت مال الباب العالي العثماني فرع ولاية طرابلس.

وقال المصراتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “حسب بيان لمركز TRT الممول من الرئاسة التركية فإن ودائع الصديق المطبس من أموالنا في المركزي التركي بلغت 8 مليار دولار في سنة 2020 وحدها وبلا فوائد، مع رقم آخر غير معلوم عن ودائع الثلاثة السنوات اللاحقة”.

وأضاف “هذا لمن يسأل عن سر استقبال اردوغان للصديق منفردًا وكأنه رئيس دولة والحقيقة هو فعلاً رئيس ولكنه رئيس لبيت مال الباب العالي فرع ولاية طرابلس. من كان لديه عكس هذه الحقيقة فليرمني بها”.