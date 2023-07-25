العقوري يبحث مع سفيرة بريطانيا دعم الحوار للوصول لإطار قانوني للانتخابات

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال” دعم الحوار للوصول لإطار قانوني مناسب للانتخابات وسُبل انجاحها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في مدينة بنغازي مناقشة آخر المستجدات السياسية وتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى أوضاع المجتمع المدني .

وأكد رئيس لجنة الخارجية خلال اللقاء أن ليبيا تواجه أزمة الهجرة غير الشرعية دون دعم يذكر، موضحاً جهود مجلس النواب في إصلاح الإطار القانوني للهجرة وفيما يخص عمل مؤسسات المجتمع المدني أكد العقوري على أهمية إصلاح الإطار القانوني للمجتمع المدني لتوفير الظروف المناسبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني مع وضع الضوابط المناسبة، مشيراً إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين ودور بريطانيا في دعم استقلال ليبيا وبناء مؤسساتها ودورها في دعم استقرار ليبيا.

من جانبها عبرت السفيرة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي وعن رغبتها في مواصلة التنسيق والتعاون وإمكانية توفير الدعم الفني والمشورة في عدد من الموضوعات .

واختتم اللقاء بترحيب الجانبين بعودة الشركات البريطانية إلى ليبيا .