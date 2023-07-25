«بنغازي» تبحث مع  «الوطنية للمقطورات» توفير معدات جمع ونقل المُخلفات الصلبة

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقطورات، الدكتور عمر محمد غريبة، حيث تم خلال اللقاء مُناقشة مدى إمكانية توفير معدات وآليات جمع ونقل المُخلفات الصلبة لبلدية بنغازي

وأوضح بيان نشرته بلدية بنغازي على فيسبوك، أن “الشركة الوطنية للمقطورات من الشركات العامة المُختصة في صناعة الشاحنات الضاغطة والحاويات مختلفة الأحجام، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، بهدف دعم الشركة وتوفير الاحتياجات التي تتطلبها طبيعة العمل”.

وشارك في اللقاء “رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، الدكتور الطاهر محمد المشاي، وعضو المجلس التسييري لبلدية مزدة، عبدالله مصباح ماكاري، وناصر أحمد المبروك، عن إدارة المشروعات ببلدية مزدة، حيث تم مُناقشة التعاون مع بلدية بنغازي في مجالات التدريب والتطوير”.