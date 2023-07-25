النائب العام يبحث مع مؤسسة النفط تهريب المحروقات في المنطقة الغربية

بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة؛ أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية.

وبين مكتب النائب العام أن الاجتماع الذي عقد بِحُضُورِ آمِرِي المنطقة العسكرية الساحل الغربي؛ واللواء 52 مشاة بحث تأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي سلوكيات تهريب المحروقات وتناول الاجتماع ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات في شأن مجابهة أعمال تهريب المحروقات.

وانتهى الاجتماع إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد؛ ومباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية ؛ والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة وإجراء تدبير قفل تلكم التي استعملت في نشاط تهريب الوقود .