الشيباني: على الليبيين الدخول في إضراب عام حتى تحديد موعد قريب للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أنه يجب “على الليبيين الدخول في إضراب عام حتى تحديد موعد قريب للانتخابات”.

وقال الشيباني، في منشور عبر فيسبوك، إن “الهوة تزداد والانقسام يعزز وأخر خطوط الدفاع عن وحدة الوطن تنهار بعد أن تم جر القضاء إلى حلبة السياسة والانقسام والمناكفات الفارغة بين الأجسام المتسلطة، ناهيك عن العبث على جميع الأصعدة”.

وأضاف؛ “في زمن سهولة التواصل الفردي والجماعي، ماذا لو تنادت الجماهير في كل ربوع الوطن وحددت يوم اجتماع شعبي بشكل منظم تقوده فئات نخبوية تنظم نفسها بطريقة مؤتمرات أو لجان أو تكتلات بشرية”.

وتابع؛ “أو أطلق عليها ما شئت من أسماء ومسميات وتناقش الوضع المتردي للبلاد، أسبابه وكيفية معالجته، لعلها تقرر العصيان المدني والإضراب العام”.

وأكمل موضحًا؛ “حتى يتم بدون «لف و دوران» تحديد موعد قريب للانتخابات وإصدار قاعدة دستورية تشمل الجميع ولا تقصي أي طرف، لعلنا ننقذ ما تبقى من الوطن”.