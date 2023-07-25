الشويهدي: باتيلي يريد فرض آرائه على مجلسي النواب والدولة

أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، ان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يريد فرض آرائه على مجلسي النواب والدولة في لجنة 6+6، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وقال الشويهدي، في تصريحات صحفية: “باتيلي غير مطلع على الأوضاع بشكل جيد في ليبيا ويعمل على إدارة الأزمة السياسية وليس حلها، وعليه أن يتوقف عن تدخلاته في عمل لجنة 6+6 فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف “من المتوقع أن يصوّت النواب اليوم الثلاثاء على خارطة الطريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وفي حال تم التصويت سيتم العمل على تشكيل حكومة جديدة فورًا من أجل التحضير للانتخابات، فلا يمكن أن تشرف حكومتان على الانتخابات لذلك يجب العمل على تشكيل حكومة واحدة موحدة معترف بها من الداخل والخارج”.