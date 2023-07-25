مديرية امن طرابلس تصدر مناشدات وتحذيرات هامة للمواطنين بشأن الحر الشديد

تتأثر العاصمة طرابلس في هذه الأيام بموجة حرّ شديد وارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الأمر الذي يرفع من خطر اندلاع حرائق فالأجواء الحارة و وجود الأعشاب القابلة للاشتعال وغيرها من الظروف، كلها أمور تشكّل ظروفا مواتية وترفع احتمالية اندلاع حرائق عليه .

ويناشد مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس السادة المواطنين بـالامتناع عن رمي أعقاب السجائر في الشارع و الامتناع كذلك عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة التي فيها خطر انتشار النار وتشكيل خطر على الحياة والممتلكات.

كما نناشد بـعدم إشعال النار في مكبّات النفايات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار النيران لمساحات محيطة، ويخلّف أضرارًا بيئية ومادية جسيمة وقد يمسّ أيضا بالأرواح. ونوصى أيضًا بعدم إلقاء أعقاب السجائر و فحم الأراجيل الكبريت المشتعل أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في المناطق المفتوحة والشوارع ومحيط المنازل وغيرها.

ونوصي بـاتباع توجيهات الأمان والسلامة داخل المنازل وأهمها ؛ فحص شبكة الكهرباء في المنزل، وعدم ترك المكيفات والأجهزة الكهربائية مشغّلة دون رقابة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم دون رقابة، وعلى السادة المواطنين توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أية حريق أو حدث طارئ عبر الاتصال بغرفة السيطرة بمديرية امن طرابلس على الرقم المجاني 193 متمنين للجميع الأمن و السلامة الدائمين..