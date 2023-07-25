صالح يبحث مع سفيرة بريطانيا سبل إجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال” مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المُقبلة وما توصلت إليه لجنة 6+6.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أكد خلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي حرص مجلس النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية من خلال لجنة 6+6، وتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الإنتخابي تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.