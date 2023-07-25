سليمان: لن نسمح بأي محاولة تهدف لتوطين المهاجرين ببلدية الكفرة أو محيطها

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبد الله سليمان، رفض أي محاولات محلية أوخارجية تهدف لتوطين المهاجرين غير الشرعيين ببلدية الكفرة ومحيطها.

سليمان وفي تصريحات خاصة لشبكة”لام”، قال:” لن نسمح بأي محاولة تهدف لتوطين المهاجرين ببلدية الكفرة أو محيطها سواء كانت المحاولات تصدر من أطرف محلية أوخارجية”.

وحذر من أن تبعات توطين المهاجرين بأي منطقة ليبية ستكون كارثية على المنطقة وسكانها.

سليمان طالب الأمم المتحدة أن تعمل على إرجاع المهاجرين لبلدانهم والإشراف على تهيئة الظروف المعيشية بها.